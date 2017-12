Vor den entscheidenden Sondierungsgesprächen von Union und SPD Anfang Januar drängt SPD-Fraktionschefin Nahles auf höhere Steuern für Reiche.

Auch bei einem grundlegenden Umbau des Gesundheitssystems müsse die Union ihrer Partei entgegenkommen, sagte Andrea Nahles dem Nachrichtenmagazin "Der Spiegel". "Wir werden Frau Merkel nicht wegen ein paar Überschriften erneut zur Kanzlerin wählen."

Spitzenverdiener müssten stärker durch einen höheren Spitzensteuersatz und eine Reichensteuer an der Finanzierung staatlicher Aufgaben beteiligt werden, verlangte Nahles. "Und wir wollen die Abgeltungsteuer abschaffen, Kapital und Arbeit endlich wieder gleich besteuern, das hat auch eine symbolische Bedeutung." Eines der großen strukturellen Probleme im deutschen Gesundheitswesen sei zudem die Zweiklassenmedizin.

Die Spitzen von Union und SPD hatten am Mittwoch den Fahrplan für ihre Sondierungen abgesteckt. Demnach beginnen die inhaltlichen Beratungen am 7. Januar, am 12. Januar soll ein Ergebnis vorliegen.

(wer/dpa)