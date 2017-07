später lesen Andrang an Gedenkstätte Sicherheitsdienst muss Kohls Grab in Speyer bewachen FOTO: dpa, brx lof rho FOTO: dpa, brx lof rho 2017-07-05T20:28+0200 2017-07-05T20:37+0200

Erst vor wenigen Tagen ist Altkanzler Helmut Kohl in Speyer beigesetzt worden. Nun ist der Andrang an seinem Grab so groß, dass die Stadt einen privaten Sicherheitsdienst mit der Bewachung der Fläche beauftragt hat.