Helmut Kohl ist tot FOTO: AP 2017-06-16T17:19+0200

Der frühere Bundeskanzler Helmut Kohl ist tot. Der Altkanzler starb am Freitagmorgen im Alter von 87 Jahren in seinem Haus in Ludwigshafen. Staatsmänner und bekannte Persönlichkeiten aus aller Welt nehmen Anteil.