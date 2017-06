Altkanzler Helmut Kohl wird am Samstag in Speyer beerdigt. Vor der Beisetzung im kleinen Kreis gibt es einen Europäischen Trauerakt in Straßburg und ein Requiem im Dom von Speyer. Kohls Sarg soll per Schiff über den Rhein transportiert werden.

Am Requiem für den verstorbenen CDU-Altkanzler kommenden Samstag im Speyerer Dom werden aus Sicherheitsgründen ausschließlich geladene Gäste teilnehmen können. Wie das Bistum Speyer am Wochenende weiter mitteilte, wird der gut eineinhalbstündige Gottesdienst aber auf einen Großbildschirm in den südlichen Domgarten übertragen. Dort stehen für die Öffentlichkeit rund 3000 Plätze bereit.

Die Trauerfeierlichkeiten für den am 16. Juni verstorbenen Kohl beginnen am Samstag um 11 Uhr mit dem ersten Europäischen Trauerakt der Geschichte im Europaparlament in Straßburg. Nach dem zweistündigen Trauerakt sollen laut "Frankfurter Allgemeiner Sonntagszeitung" (FAS) insgesamt acht Vertreter des Eurokorps, der Europäischen Grenz- und Küstenwache Frontex und des Europäischen Freiwilligendienstes den Sarg mit Kohls Leichnam aus dem Europaparlament hinaustragen.

Der Sarg wird dann mit einem Hubschrauber der Bundespolizei nach Deutschland zurückkehren. Vom Landeplatz Ludwigshafen soll der Sarg nach "FAS"-Informationen mit einem Schiff des Bundes etwa 20 Kilometer rheinabwärts nach Speyer gebracht werden, wo um 18 Uhr im Dom das Pontifikalrequiem beginnt. Die Teilnehmer an der Übertragung des Gottesdienstes zum südlichen Domgarten dürfen laut Bistum aus Sicherheitsgründen keine Klappstühle oder andere Sitzgelegenheiten mitbringen.

Beerdigung im kleinen Kreis

Dem Requiem schließt sich nach Angaben des Protokolls der Bundesregierung ein großes militärisches Ehrengeleit auf dem Domvorplatz an. Anschließend wird Kohl im Familien- und Freundeskreis auf dem Friedhof des Speyerer Domkapitels beigesetzt. Laut "FAS" wurde der Friedhof des Domkapitels wegen Kohls starker Verbundenheit mit dem Dom zu Speyer als Beisetzungsort gewählt.

Derweil bat der Präsident des Bundesarchivs, Michael Hollmann, die Witwe Kohls einem Zeitungsbericht zufolge schriftlich, Dokumente aus der Zeit von Kohls Tätigkeit herauszugeben. In dem auf den 21. Juni datierten Brief habe Hollmann im Anschluss an Kondolenzworte und eine Würdigung von Kohls Verdiensten die Unterstützung zur Regelung des schriftlichen Nachlasses angeboten, berichtete die "Welt am Sonntag".

Hollmann stelle der Witwe Maike Kohl-Richter die Herausgabe privater Unterlagen in dem Brief anheim, berichtete die "WamS". In klaren Worten fordere er aber die "Weiterleitung" des staatlichen Schriftgutes. Kohl-Richter möge die Unterlagen über das Bundeskanzleramt an das Bundesarchiv weiterreichen.

