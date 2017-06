Helmut Kohls Leichnam soll weiterhin im Haus des Altkanzlers in Ludwigshafen-Oggersheim liegen. Zwar wurde bereits ein Sarg weggebracht – dieser soll aber leer gewesen sein.

Am Donnerstag hatten schwarz gekleidete Helfer den Sarg abgeholt. Die sieben Männer und eine Frau brachten ihn zu einem Leichenwagen, der auf der Straße parkte. Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur soll es aber nur darum gegangen sein, Abläufe für die Trauerfeier am 1. Juli in Straßburg und Speyer zu klären. Deshalb soll der Sarg leer gewesen sein.

Vertraute der Familie hatten am Wochenende nach Kohls Tod erklärt, der Leichnam werde voraussichtlich bis zu den Trauerfeierlichkeiten im Haus des Altkanzlers bleiben. Nach dpa-Informationen ist das nach jetzigem Stand weiter so vorgesehen. Demnach liegt der Leichnam von Helmut Kohl immer noch in Ludwigshafen-Oggersheim.

Sarg soll per Hubschrauber transportiert werden

Kohl war am 16. Juni nach langer Krankheit im Alter von 87 Jahren in Ludwigshafen gestorben und anschließend zu Hause aufgebahrt worden. Zur Würdigung seiner politischen Verdienste ist am 1. Juli ein europäischer Trauerakt im EU-Parlament in Straßburg geplant – unter anderem mit Reden von Kanzlerin Angela Merkel (CDU), EU-Parlamentspräsident Antonio Tajani und Frankreichs Präsident Emmanuel Macron. Kohl soll als erster Politiker überhaupt mit einer solchen Zeremonie auf EU-Ebene geehrt werden.

"Spiegel Online" berichtete am Freitag, die Planung des Gedenkens in Straßburg gestalte sich schwierig. Ein Problem sei unter anderem die Frage, wie der Sarg angesichts der baulichen Gegebenheiten an seinen Bestimmungsort im Saal gelange.

Direkt im Anschluss an die Zeremonie im EU-Parlament am 1. Juli soll Kohls Sarg per Hubschrauber nach Deutschland gebracht und nach der Landung bei Ludwigshafen nach Speyer gebracht werden. Dort ist im Dom am späten Nachmittag eine Totenmesse geplant, und anschließend ein militärisches Abschiedszeremoniell. Danach soll Kohl beigesetzt werden. Kohl wird seine letzte Ruhestätte auf einem Friedhof in Speyer finden und nicht im Familiengrab der Kohls in Ludwigshafen.

