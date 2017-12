Pflegekräfte müssen besser bezahlt werden und brauchen bessere Arbeitsbedingungen. Gesundheitsminister Gröhe will, dass die Krankenkassen künftig Tariferhöhungen für Pflegekräfte tragen. Von Kristina Dunz und Eva Quadbeck

Wir treffen Hermann Gröhe (56) in seinem Büro im Ministerium in Berlin. Er ist zuversichtlich, dass Deutschland bald wieder eine stabile Regierung hat.

Herr Gröhe, gehört die Pflege zu den Themen, über die Sie sich mit der SPD im Fall einer Neuauflage der großen Koalition schnell einigen könnten?

Gröhe Wir haben die Leistungen für Pflegebedürftige und ihre Angehörigen mit mehr als fünf Milliarden Euro zusätzlich pro Jahr spürbar verbessert. Diese Arbeit muss jetzt mit Blick auf die Fachkräftesicherung und besseren Arbeitsbedingungen für Pflegekräfte entschlossen fortgesetzt werden. Bei den Sondierungsgesprächen mit Grünen und FDP haben wir dazu große Gemeinsamkeiten erzielt, das erwarte ich auch von den Gesprächen mit der SPD. Eine starke Pflege ist für alle von herausragender Bedeutung.

Wie muss der Fachkräftemangel in der Pflege bekämpft werden?

Gröhe Wir brauchen ein Bündel an Maßnahmen: Dazu gehört, die Aus- und Weiterbildung weiter zu stärken, dafür zu sorgen, dass Pflegekräfte durch gute Arbeitsbedingungen lange in ihrem Beruf bleiben und auch Vollzeit arbeiten wollen. Außerdem muss die Bezahlung weiter verbessert werden.

Wie will die Regierung die Bezahlung der Pflegekräfte verbessern?

Gröhe Wir haben die Pflegekassen und Sozialhilfeträger gesetzlich verpflichtet, die Zahlung von Tariflöhnen in der Altenpflege als wirtschaftlich anzuerkennen und damit voll zu übernehmen. Jetzt sind die Pflegeeinrichtungen am Zug! Faire Löhne, für diejenigen, die in der Pflege täglich Enormes leisten, kann es - und muss es auch - überall in Deutschland geben. Und das muss künftig auch für den Krankenhausbereich gelten. Bisher werden die Tarifsteigerungen dort nur teilweise von den Kostenträgern getragen. Die Union tritt dafür ein, dass Tariferhöhungen für Pflegekräfte im Krankenhaus künftig vollständig von den Krankenkassen getragen werden. Denn wenn Kliniken Lohnerhöhungen für Pflegekräfte durch Personalabbau an anderer Stelle finanzieren und damit die Arbeitsbedingungen der Pflegekräfte verschlechtern, hilft das niemandem.

Pflegekräfte beklagen, dass sie nicht genug Zeit haben, die Menschen angemessen zu versorgen.

Gröhe Deshalb ist es so wichtig, die Personalausstattung in Krankenhäusern und Pflegeheimen noch stärker in den Blick zu nehmen. Und deshalb unterstützen wir etwa auch beim Bürokratieabbau in Pflegeeinrichtungen, damit mehr Zeit für die Pflege bleibt. Die gute Nachricht ist: Durch die Pflegereform wurden die Leistungen für Pflegegeld und Pflegesachleistungen in der häuslichen Altenpflege um mehr als ein Drittel erhöht. Und auch in den Pflegeheimen steht deutlich mehr Geld für die Unterstützung von Pflegebedürftigen zur Verfügung. Das kommt bei den Pflegebedürftigen auch mit mehr zeitlicher Zuwendung an.

Die bisherigen Möglichkeiten zur Vereinbarkeit von Pflege und Beruf werden kaum angenommen. Müssen sie praktikabler gestaltet werden?

Gröhe Damit pflegende Angehörige die Möglichkeiten zur Vereinbarung von Pflege und Beruf besser nutzen können, haben wir die Hilfe durch Pflegedienste spürbar ausgebaut und zum Beispiel auch die Absicherung von Pflegenden im Alter verbessert. Dadurch konnten die Rentenbeiträge, die für pflegende Angehörige aus der Pflegeversicherung bezahlt werden, bereits in den ersten drei Quartalen 2017 um 45 Prozent erhöht werden - allein das sind etwa 330 Millionen Euro mehr.

In der vorigen Wahlperiode ist der Beitragssatz zur Pflegeversicherung um 0,5 Prozentpunkte gestiegen. Wann kommt die nächste Erhöhung?

Gröhe Wir haben 2016 gesagt, dass die Leistungsverbesserungen in der Pflege mit der damit verbundenen Beitragssatzerhöhung bis 2022 sicher finanziert sind. Daran hat sich bis heute nichts geändert.

Die SPD fordert auch eine Wiedereinführung der paritätischen Finanzierung des Krankenkassenbeitrags von Arbeitgebern und Arbeitnehmern. Wie beweglich ist die Union in dieser Frage?

Gröhe Natürlich werden wir dafür sorgen, dass die Versicherten nicht überfordert werden. Eine Politik, die Arbeitsplätze gefährdet, führt aber zu geringeren Einnahmen der Krankenkassen und damit zu höheren Beiträgen für alle Versicherten.

Jetzt liegt die Milliardenbelastung bei den Arbeitnehmern.

Gröhe Ich verstehe die Sorge, dass medizinischer Fortschritt nicht unbegrenzt zu Lasten der Versicherten gehen kann. Deshalb kann ich mir vorstellen, dass wir uns auf eine Deckelung des Zusatzbeitrags verständigen.

Bei Union und SPD hat sich die Erkenntnis durchgesetzt, dass es kein Weiter-so geben soll. Was bedeutet das für Sie?

Gröhe Es kommt doch darauf an, worüber wir reden. Keine neuen Schulden? Ja, weiter so! Keine Steuererhöhungen? Ja, weiter so! Aber wir brauchen auch neue Ideen, etwa beim beherzten Vorantreiben der Digitalisierung.

Wagen Sie eine Prognose, ob das mit der großen Koalition noch einmal klappt und wann die neue Regierung stehen könnte, oder sind Sie skeptisch und rechnen mit einer Neuwahl?

Gröhe Auch wenn eine große Koalition kein Dauerzustand sein sollte, haben die großen Parteien eine besondere Verantwortung für das Land - jetzt geht es darum, dieser Verantwortung gerecht zu werden. Wir brauchen eine stabile Regierung. Ich bin zuversichtlich, dass sich diese Erkenntnis durchsetzt.

Kristina Dunz und Eva Quadbeck führten das Gespräch.