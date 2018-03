Der frühere Bundesgesundheitsminister Hermann Gröhe und der Wirtschaftspolitiker Carsten Linnemann werden neue stellvertretende Fraktionsvorsitzende der Unionsfraktion im Deutschen Bundestag.

Beide CDU-Politiker sollen am Dienstag von der Fraktion in ihre Ämter gewählt werden, wie Parlamentsgeschäftsführer Michael Grosse-Brömer (CDU) in Berlin sagte. Gröhe hatte sein Ministeramt an den CDU-Politiker Jens Spahn abgegeben. In der Fraktion übernimmt er jetzt die Bereiche Arbeit und Soziales.

FOTO: Michael Kappeler/dpa

In dieser Funktion tritt er die Nachfolge von Sabine Weiss an, die wiederum als Parlamentarische Staatssekretärin ins Gesundheitsministerium gewechselt ist. Linnemann, der Vorsitzender der Unions-Wirtschafts- und Mittelstandsvereinigung ist, übernimmt in der Fraktion den Bereich der Wirtschaft, den zuletzt der Abgeordnete Christian Hirte innehatte. Er ist inzwischen neuer Ostbeauftragter der Regierung.

(oko/AFP)