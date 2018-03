später lesen Medienbericht Mehr Übergriffe auf türkische Einrichtungen in Deutschland FOTO: dpa, pdz abl FOTO: dpa, pdz abl 2018-03-20T07:55+0100 2018-03-20T08:07+0100

Im Zusammenhang mit der Offensive der türkischen Armee in der Kurden-Region Afrin in Syrien ist die Zahl der Übergriffe auf türkische Einrichtungen in Deutschland deutlich gestiegen.

Olivia Konieczny Olivia Konieczny (oko) arbeitet als Redakteurin am Newsdesk von RP ONLINE und ist zuständig für die Veranstaltungs-App DUU. zum Autorenprofil schließen