Fragen und Antworten zur Fußfessel

Effektives Überwachungsinstrument oder reine Augenwischerei? Fußfesseln sollen künftig auch an die Knöchel islamistischer Gefährder gelegt werden. Die Regierung will damit potenzielle Terroristen besser im Blick behalten. Die Gesetzesänderung muss noch durch das Parlament. Aber die Kontrolle an den Knöcheln sorgt auch für heftige Kritik. Fragen und Antworten zum Themenkomplex: