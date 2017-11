später lesen Jamaika-Sondierungen Unterhändler erzielen Fortschritte beim Thema Landwirtschaft FOTO: dpa, pdz fdt FOTO: dpa, pdz fdt 2017-11-02T13:26+0100 2017-11-02T13:49+0100

Das Thema Landwirtschaft ist eines der Streitthemen bei den Sondierungsgesprächen von Union, FDP und Grünen. Die Unterhändler der Parteien haben in diesem Punkt aber Fortschritte erzielt, teilten sie am Donnerstag mit. In vielen Punkten gebe es aber noch weiteren Gesprächsbedarf.