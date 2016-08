"Bist du alleinerziehend und willst nicht, dass der Staat dich unterstützt? Dann wähl die AfD." Mit dieser Zeile beginnt das Facebook-Video der Rockband "Jennifer Rostock", das bereits mehr als 2,5 Millionen Mal geteilt wurde. Frontfrau Jennifer Weist setzt sich in dem Lied mit dem Wahlprogramm der AfD auseinander. "Nur die dümmsten Kälber wählen ihren Metzger selber", heißt es im Refrain.

Besonders deutlich wird die Sängerin am Ende des Liedes: "Eine Religion als Feindbild, rechter Terror und was weiß ich – das alles riecht verdammt nochmal nach 1933." Auf das Statement folgt ein Appell: "Du willst, dass sich was ändert in dem Land, und zwar zum Guten? Na, dann wähl und wähl... nur bitte diesen Scheiß nicht."

Mit ihrem Video wollen die Musiker, die ursprünglich von der Insel Usedom kommen, vor der Landtagswahl in ihrem Heimat-Bundesland ein Zeichen setzen und Haltung zeigen. Am 4. September wird in Mecklenburg-Vorpommern ein neues Parlament gewählt. Umfragen sehen die AfD bei 19 bis 21 Prozent.

Nur wenige Tage nach der Wahl erscheint übrigens auch ein neues Album der Band, die durch den Bundesvision Song Contest bekannt wurde. Ein bisschen Aufmerksamkeit im Vorfeld kann da sicher nicht schaden.

(gol)