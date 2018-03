Klöckner wurde am 16. Dezember 1972 als jüngstes Kind einer Winzerfamilie in Bad Kreuznach geboren. Sie gilt als gute Netzwerkerin, Vertraute von Kanzlerin Angela Merkel und hat als stellvertretende CDU-Chefin ihre Machtbasis in der Partei eindrucksvoll erweitert. weniger

Klöckner wurde am 16. Dezember 1972 als jüngstes Kind einer Winzerfamilie in Bad Kreuznach geboren. Sie gilt als gute Netzwerkerin, Vertraute von Kanzlerin Angela Merkel und hat als stellvertretende CDU-Chefin ihre Machtbasis in der Partei eindrucksvoll erweitert.

Nach dem Abitur am Gymnasium an der Stadtmauer in Bad Kreuznach studierte sie mit dem Abschluss Magister Artium Theologie, Politikwissenschaft sowie Pädagogik und erreichte das Staatsexamen in den Fächern Sozialkunde und Religion.