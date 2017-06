G20 in Hamburg

Ein großes Protestcamp von G20-Gegnern in Hamburg darf starten. Das Bundesverfassungsgericht hob ein generelles Verbot auf. Aber die Hansestadt darf Auflagen verhängen.

Die Richter verpflichteten Hamburg nicht zur uneingeschränkten Duldung des geplanten Camps im Hamburger Stadtpark. Die Hansestadt könne ausdrücklich den Umfang beschränken, Auflagen verhängen und die Veranstaltung sogar an einen anderen Ort verlegen, entschied das Bundesverfassungsgericht am Mittwoch in einem Eilverfahren. Die Veranstalter des geplanten G20-Protestcamps hatten gegen das Verbot der Hansestadt geklagt.

Das "Antikapitalistische Camp" soll vom 30. Juni bis 9. Juli stattfinden. Der Protest richtet sich gegen das Gipfeltreffen der Staats- und Regierungschefs der führenden Industrie- und Schwellenländer (G20) am 7. und 8. Juli in Hamburg.

Aktenzeichen 1 BvR 1387/17

(dpa)