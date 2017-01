später lesen AfD-Fraktionschef nicht willkommen KZ-Gedenkstätte Buchenwald erteilt Höcke Hausverbot FOTO: rtr, joh FOTO: rtr, joh Teilen

Twittern





2017-01-27T15:52+0100 2017-01-27T15:52+0100

Der Thüringer AfD-Fraktionschef Björn Höcke ist nicht nur von einer Gedenkstunde für die Opfer des Nationalsozialismus im Landtag ausgeschlossen worden. Auch die KZ-Gedenkstätte Buchenwald erteilte Höcke am Freitag Hausverbot und verwehrte ihm damit die Teilnahme an einer Kranzniederlegung in dem ehemaligen Konzentrationslager.