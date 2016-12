Für einen Moment halten wir heute in Liebe inne und feiern im engsten Kreis unsere Hochzeit. Wir feiern mit unseren insgesamt 8 Kindern eine neue und besondere Familie, auf die wir sehr stolz sind. In der ersten Jahreshälfte des kommenden Jahres wird sich diese Familie noch um ein weiteres Mitglied vergrößern. Wir sind dafür unendlich dankbar. Wir wünschen schon heute allen eine besinnliche Weihnachtszeit im Kreis ihrer Familie und Lieben und hoffen, dass Euch so glückliche Weihnachten vergönnt sind wie uns. Unser Dank gilt all denjenigen, die uns in der vergangenen Zeit beigestanden haben, die uns mit Rat und Tat zur Seite gestanden haben und denjenigen, die uns bis hierhin getragen haben. Danke! Frauke Petry und Marcus Pretzell