Markus Söder ist Bayerns neuer Ministerpräsident - mit 51 Jahren der jüngste aller Zeiten. Am 16. März wurde er auf einem CSU-Sonderparteitag gewählt. weniger

Markus Söder ist Bayerns neuer Ministerpräsident - mit 51 Jahren der jüngste aller Zeiten. Am 16. März wurde er auf einem CSU-Sonderparteitag gewählt.

Damit löste Söder den zurückgetretenen Ministerpräsidenten Horst Seehofer ab, der knapp zehn Jahre lang die Geschicke in Bayern führte. Das Verhältnis der beiden gilt als schwierig. weniger

Damit löste Söder den zurückgetretenen Ministerpräsidenten Horst Seehofer ab, der knapp zehn Jahre lang die Geschicke in Bayern führte. Das Verhältnis der beiden gilt als schwierig.

Markus Söder polarisiert. Umfragen zufolge hält ihn nur die Hälfte der in Bayern lebenden Bevölkerung für sympathisch. Darüber hinaus gilt er in der Union als scharfer Merkel-Kritiker.

Markus Söder polarisiert. Umfragen zufolge hält ihn nur die Hälfte der in Bayern lebenden Bevölkerung für sympathisch. Darüber hinaus gilt er in der Union als scharfer Merkel-Kritiker.

Markus Söder wurde am 5. Januar 1967 in Nürnberg geboren. Er ist verheiratet und hat vier Kinder. weniger

Markus Söder wurde am 5. Januar 1967 in Nürnberg geboren. Er ist verheiratet und hat vier Kinder.

Am 14. Oktober liegt es also an ihm, die absolute Mehrheit im bayerischen Landtag zu verteidigen.