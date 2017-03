Martin Schulz ist neuer Parteivorsitzender der Sozialdemokraten. Der 61-Jährige erhielt alle Stimmen seiner Anhänger auf dem Sonderparteitag in Berlin.

Spam-Schutz: Bitte ziehen Sie die richtige Form in das rechte Feld.

Ihr Name

"Das ist ein überwältigender Moment für mich und für uns alle", bedankte sich Martin Schulz bei seinen Anhängern, die ihn wenige Minuten zuvor auf dem Sonderparteitag in Berlin mit 100 Prozent der Stimmen an die Spitze der SPD gewählt hatten. Das Ergebnis sei nun der Auftakt zur "Eroberung des Kanzleramtes". Insgesamt gab es 605 gültige Stimmenabgaben.

In einer langen Ansprache präsentierte sich der ehemalige EU-Parlamentspräsident zuvor erneut als Mann aus "einfachen" Verhältnissen und benannte die gewaltigen Aufgaben für die SPD. Um sich seiner Partei als neuer Chef zu empfehlen, stellte sich Schulz erneut als Kind einer einfachen Großfamilie dar: Er sei "echt faul in der Schule" gewesen und habe "nur Fußball im Kopf gehabt". Fast wäre "alles schief gelaufen", sagte er vor den Genossen. Dank seiner Familie und auch dank der Jusos habe sich dann das Blatt gewendet: "Meine zweite Chance war: Ich hab mich in Bücher reingefressen, mich politisch engagiert."

FOTO: rtr, STN

"Nun stehe ich hier vor Euch: ein Mann aus Würselen, ein Mann aus einfachen Verhältnissen", sagt er. Auch deshalb verschreibe sich die Partei unter seiner Führung zukünftig noch stärker dem hart arbeitenden Mittelstand – Lohngerechtigkeit, Chancengleichheit, sichere Renten, gebührenfreie Bildung von der Kita bis zum Studium seien seine Hausaufgaben.

(mro)