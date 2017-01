später lesen Erste Reise seit Militärputsch Merkel reist in die Türkei FOTO: dpa, mkx fpt FOTO: dpa, mkx fpt Teilen

Twittern





2017-01-26T11:41+0100 2017-01-26T11:41+0100

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) reist am 2. Februar zu politischen Gesprächen in die Türkei. Dies teilte ein Sprecher des türkischen Außenministeriums am Donnerstag mit.