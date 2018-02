Die neue CDU-Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer in ihrer Bewerbungsrede

"Ich kann, ich will und ich werde - und deswegen stelle ich mich gern in den Dienst der Partei."

Merkel in ihrer Parteitagsrede

"Keiner sollte sich etwas vormachen, welches Bild in den vergangenen Wochen Politik abgegeben hat: welcher Stil, welche Taktiererei, welch selbstbezogenes Herummosern die ganze Debatte gekennzeichnet hat."

"Dieser Koalitionsvertrag setzt zuvorderst auf Umverteilung und hat keine Antwort auf die großen Fragen in unserem Land."

Unionsfraktionschef Volker Kauder zum Regieren in einer großen Koalition

"Wir werden nicht zulassen, dass zunächst einmal in einem Feuerwerk alle sozialdemokratischen Anliegen auf die Tagesordnung kommen und abgehandelt werden."

Markante Zitate vom CDU-Parteitag

"3,7 Millionen Einwohner, 1500 Dönerläden - also mehr als in Istanbul, 190 Nationalitäten, 175 Museen (das ist mehr als Berlin Regentage hat), 140 Theater, zwölf Großstädte, wir nennen sie Bezirke, drei Opernhäuser, zwei Zoos, und immer noch ein Flughafen, der Tegel heißt. Das ist Berlin in ein paar Zahlen."

Kulturstaatsministerin und Berliner CDU-Vorsitzende Monika Grütters bei ihrem Grußwort