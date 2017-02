später lesen Münchner Sicherheitskonferenz US-Vizepräsident Pence sagt Nato und Europa Unterstützung zu FOTO: dpa, shp jai FOTO: dpa, shp jai 2017-02-18T10:16+0100 2017-02-18T10:44+0100

Das ist genau das, was die Europäer von der Regierung Trump hören wollen: Die USA stehen zur Nato – auch unter Trump. Vizepräsident Pence stellt bei seinem Auftritt in München aber auch weitgehende Forderungen an die Europäer auf.