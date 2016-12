später lesen Ermittlungen nach Anschlag in Berlin Polizei prüft Verbindung von Amri zu Mord in Hamburg FOTO: ap, LR Teilen

Die Hamburger Polizei prüft, ob Anis Amri für den Mord an einem 16-Jährigen Mitte Oktober an der Alster verantwortlich sein könnte. Die Mordkommission habe Ähnlichkeiten zwischen dem Terrorverdächtigen Amri und dem Phantombild in dem Hamburger Mordfall festgestellt.