später lesen Nach Attacke auf BVB-Bus Neues Bekennerschreiben kündigt Anschlag in Köln an FOTO: dpa, mku wok FOTO: dpa, mku wok 2017-04-14T21:31+0200 2017-04-14T21:24+0200

Noch immer ist nicht klar, wer den Anschlag auf den BVB-Bus verübt. Am späten Freitagabend kommt ein neues Bekennerschreiben an die Öffentlichkeit. In ihm wird für den 22. April ein Anschlag in Köln angekündigt.