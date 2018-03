Geboren wurde Scholz 1958 in Osnabrück, wuchs aber in Hamburg auf. Seine Großeltern waren Eisenbahnbeamte, seine Eltern Kaufleute im Textilgewerbe. Er ist mit der brandenburgischen Bildungsministerin Britta Ernst (SPD) verheiratet. Olaf Scholz studierte Rechtswissenschaften in Hamburg und ist seit 1985 Rechtsanwalt. Scholz ist evangelisch getauft, aber aus der Kirche ausgetreten. weniger

In die SPD trat Scholz 1975 ein. Immer wieder wurde ihm Überheblichkeit vorgeworfen, seiner Karriere aber tat dies keinen Abbruch. Nach seiner Zeit als Juso-Vize (1982-1988) stieg er 1994 in den Parteivorstand der Hansestadt auf. 1998 wurde Scholz in den Bundestag gewählt, zwei Jahre später wurde er erstmals SPD-Landeschef in Hamburg (bis 2004).