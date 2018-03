Altmaier wurde 1958 in Ensdorf im Saarland geboren. Er machte 1978 Abitur und leistete im Anschluss seinen Wehrdienst ab. Ein Studium der Rechtswissenschaft an der Universität des Saarlandes schloss er 1985 mit dem ersten und 1988 mit dem zweiten juristischen Staatsexamen ab. Danach war er als wissenschaftlicher Mitarbeiter am Europa-Institut... mehr

Altmaier wurde 1958 in Ensdorf im Saarland geboren. Er machte 1978 Abitur und leistete im Anschluss seinen Wehrdienst ab. Ein Studium der Rechtswissenschaft an der Universität des Saarlandes schloss er 1985 mit dem ersten und 1988 mit dem zweiten juristischen Staatsexamen ab. Danach war er als wissenschaftlicher Mitarbeiter am Europa-Institut an der Universität des Saarlandes tätig. 1990 wechselte er als Beamter zur Europäischen Kommission. weniger