Umweltschützer und Wasserwerke fordern zum Schutz vor Nitrat im Grundwasser strengere Vorgaben für Gülle. In einer Petition an die Bundesregierung verlangen sie Dünge-Stopps in stark belasteten Gebieten.

