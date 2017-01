Terrorfinanzierung: Polizei fasst verdächtigen 38-Jährigen im Saarland

Er soll Terrorismus finanziert haben - nun hat die Polizei im Saarland einen Mann festgenommen. Details zu den Vorwürfen gegen den 38-Jährigen will die Polizei jedoch erst später bekanntgeben.

Der 38-Jährige aus Saarbrücken sei bereits am Samstag in Gewahrsam genommen worden, teilte das Landespolizeipräsidium am Montag mit. Es bestehe dringender Tatverdacht. Nähere Angaben wurden nicht gemacht.

Um 13 Uhr soll jedoch eine Pressekonferenz stattfinden, an der auch die saarländische Generalstaatsanwältin Margot Burmeister teilnehmen werde. Zuvor würden keine Details des Falls genannt, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Saarbrücken.

(vek/dpa)