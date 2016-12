Am Tag danach hat die Benommenheit dominiert. In der Politik, bei den Medien und auch bei jenen, die ermitteln sollen, wer denn hinter dem Angriff auf den Weihnachtsmarkt an der Gedächtniskirche steht. Die Schuldzuweisungen, die einige Schreihälse in den sozialen Medien vornehmen, laufen... mehr

Am Tag danach hat die Benommenheit dominiert. In der Politik, bei den Medien und auch bei jenen, die ermitteln sollen, wer denn hinter dem Angriff auf den Weihnachtsmarkt an der Gedächtniskirche steht. Die Schuldzuweisungen, die einige Schreihälse in den sozialen Medien vornehmen, laufen ins Leere. Es gibt in einem solchen Moment der Benommenheit keine befriedigende Antworten. Auch die Politik, die es gewohnt ist, Antworten zu geben, lernt damit umzugehen, dass es einen Schrecken gibt, für den es keine Erklärung gibt. In funktionierenden Gesellschaften mit demokratischen Mechanismen, kompetenten Behörden und Meinungsfreiheit, stärkt solcher Schrecken die Resilienz, die Widerstandskraft. Und so ist in den Stunden nach dem Anschlag am Berliner Breitscheidplatz etwas Bemerkenswertes in dieser deutschen Gesellschaft zu beobachten: Sie trauert und nimmt Anteil. Gleichzeitig vergewissert sie sich ihrer selbst und ihrer Art zu leben." weniger