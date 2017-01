später lesen Rund 100 Demonstranten kamen zum Flughafen Proteste gegen Sammelabschiebung nach Afghanistan FOTO: dpa, pse hpl jai fux FOTO: dpa, pse hpl jai fux Teilen

Mit einem Charterflug wurden am Montag mehrere Asylbewerber nach Afghanistan zurückgebracht. Rund 100 Menschen protestierten am Flughafen in Frankfurt.

