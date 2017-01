Das gescheiterte NPD-Verbotsverfahren stößt in der Politik auf ein geteiltes Echo. Viele hätten sich ein anderes Urteil gewünscht.

CSU-Chef Horst Seehofer hat das Scheitern des NPD-Verbotsverfahrens bedauert. "Die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts ist bedauerlich, aber selbstverständlich zu respektieren", erklärte der bayerische Ministerpräsident. "Ungeachtet der Tatsache, dass die NPD in keinem Landtag mehr vertreten ist, stellt sie als Partei mit ihren verfassungsfeindlichen und rechtsradikalen Bestrebungen eine Gefahr für die freiheitlich-demokratische Grundordnung dar."

Auch die SPD hat das Scheitern bedauert, will ihren Kampf gegen Rechts aber fortsetzen. "Unser aller Engagement im Kampf gegen Rechtsextremismus muss weitergehen", erklärte die stellvertretende SPD-Fraktionschefin im Bundestag, Eva Högl. Zwar habe sie sich ein anderes Urteil gewünscht, doch hätte auch im Fall eines Verbots dies ebenfalls "nichts an der rechtsextremen Gesinnung in den Köpfen der Anhänger und Sympathisanten geändert", erklärte Högl weiter. Erforderlich sei daher in jedem Fall eine umfassende Prävention durch Bildung, Aufklärung, Demokratieförderung und Ausstiegshilfen.

Bundestagspräsident Lammert verteidigt Urteil

Bundestagspräsident Norbert Lammert hingegen hat die Entscheidung der Karlsruher Richter verteidigt und ihre politische Bedeutung hervorgehoben. "Ich begrüße, dass das Bundesverfassungsgericht ausdrücklich feststellt, dass das politische Konzept der NPD verfassungsfeindlich ist, der von der NPD vertretene Volksbegriff die Menschenwürde verletzt und die NPD die freiheitliche demokratische Grundordnung auch mit Blick auf das Demokratieprinzip missachtet", sagte Lammert unserer Redaktion.

Diese Feststellungen hätten nicht nur juristische, sondern auch politische Bedeutung. Zu Recht habe Karlsruhe festgestellt, dass das Grundgesetz kein Weltanschauungs- oder Gesinnungsverbot enthalte.

Grüne bezeichnen das Urteil als gerechtfertigt

Der Grünen-Rechtsexperte Volker Beck bezeichnete das Urteil als gerechtfertigt. Die NPD "bemüht sich zwar sehr, die freiheitlich-demokratische Grundordnung zu gefährden, und ist in ihrer offen verfassungsfeindlichen Haltung durchaus ein Ärgernis. Eine tatsächliche Gefährdung von Rechtsstaat und Demokratie ist sie allerdings nicht", erklärte er in Berlin. Dass der NPD dies nun vom Bundesverfassungsgericht bescheinigt wurde, sei "eine Blamage für die verfassungsfeindliche Kleinstpartei".

Der Grünen-Politiker Hans-Christian Ströbele kritisierte hingegen den erneuten Versuch. "Beide Anträge waren falsch. Nutzen NPD-Propaganda. War stets dagegen", teilte der Bundestagsabgeordnete via Twitter mit. Die "Nazi-Gefahr" könne besser politisch bekämpft werden.

BVerfG lehnt NPD-Verbot erneut ab. Beide Anträge waren falsch. Nutzen NPD-Propaganda. War stets dagegen. Besser: Nazi-Gefahr pol. bekämpfen. — Christian Ströbele (@MdB_Stroebele) January 17, 2017

Auf rechtsextremes Gedankengut auch außerhalb der NPD wies die Linken-Politikerin und Bundestagsvizepräsidentin Petra Pau hin. "Eine Welle von Nationalismus und Rassismus flutet das Land. Dagegen müssen alle aufbegehren, denen Menschenwürde und Bürgerrechte wichtig sind", erklärte sie. Pau forderte "einen Aufstand der Anständigen und endlich mehr Anstand der Zuständigen". Der stellvertretende FDP-Vorsitzende Wolfgang Kubicki warf den Befürwortern des NPD-Verbots "fachlichen Dilettantismus allererster Güte" vor.

Das Bundesverfassungsgericht hatte den vom Bundesrat gestellten Verbotsantrag gegen die NPD am Dienstagmorgen abgelehnt. Deren Gesinnung sei zwar verfassungsfeindlich, die Partei habe aber nicht das "Potenzial", die Demokratie in Deutschland zu beseitigen, entschied das Gericht.

Weil das Gericht in seiner Urteilsbegründung hervorhob, wie unbedeutend die NPD ist, gab es auch hämische Kommentare auf Twitter. Das politische Satiremagazin Extra3 twitterte:

Sie ist pleite und keiner weiß, warum es sie gibt. #NPD ist kein Fall fürs Bundesverfassungsgericht sondern fürs Dschungelcamp. #NPDVerbot — extra3 (@extra3) January 17, 2017

