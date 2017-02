später lesen Schutz des Wahlgeheimnisses Regierung will Smartphones in Wahlkabine verbieten FOTO: dpa, pst axs FOTO: dpa, pst axs 2017-02-26T15:25+0100 2017-02-26T15:25+0100

Keine Selfies mit Stimmzettel: Die Bundesregierung will ausdrücklich verbieten, dass in der Wahlkabine mit Smartphones gefilmt oder fotografiert wird. Dies solle "zum Schutz des Wahlgeheimnisses" in der Bundeswahlordnung klargestellt werden, heißt es in Regierungskreisen.