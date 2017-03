später lesen 1,9 Prozent im Westen Für Rentner gibt es ab Mitte des Jahres mehr Geld FOTO: dpa 2017-03-22T13:25+0100 2017-03-22T14:47+0100

Die Renten in Deutschland sollen Mitte des Jahres um 1,9 Prozent im Westen und 3,6 Prozent im Osten steigen. Das teilte das Bundessozialministerium am Mittwoch in Berlin mit.