Mit einem Trauergottesdienst und einem Staatsakt im Berliner Dom haben Familie, Politiker und Prominente Abschied von Roman Herzog genommen. Der ehemalige Bundespräsident war am 10. Januar gestorben.

Beim Trauergottesdienst im Berliner Dom würdigte Heinrich Bedford-Strohm, Ratsvorsitzender der Evangelischen Kirche, den Altbundespräsidenten. Er erinnerte an Herzogs Nähe zu den Menschen, seine selbstironischen Witze und sein Engagement in der Synode der evangelischen Kirche in Deutschland. Bedford-Strohm würdigte zudem Herzogs Einsatz für die Verständigung mit den östlichen Nachbarn Deutschlands. Herzog sei "als Präsident zum Botschafter der Versöhnung geworden".

Der von Herzog 1996 eingeführte Tag des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus am 27. Januar werde immer mit seinem Namen verbunden bleiben, sagte Bedford-Strohm. Herzog habe damit "eine Erinnerungskultur unterstrichen und gestärkt, die Liebe zum eigenen Land nicht mit Selbstrechtfertigung und Verdrängen der eigenen dunklen Seiten verwechselt, sondern echte Stärke eines Landes genau darin sieht, dass es die dunklen Seiten ehrlich in den Blick nimmt und daraus für die Zukunft lernt".

Gauck: Herzog war ein Geschenk für unser Land

Herzog soll am Freitag im baden-württembergischen Schöntal beigesetzt werden. Er war von 1994 bis 1999 Bundespräsident. In seiner Amtszeit hatte Herzog immer wieder vor Reformmüdigkeit gewarnt. Besonders in Erinnerung blieb seine Rede von 1997 mit dem zentralen Satz: "Durch Deutschland muss ein Ruck gehen". Von 1973 bis 1991 war Herzog Mitglied der Synode der Evangelischen Kirche in Deutschland.

Im Anschluss an den Trauergottesdienst sprach unter anderem Bundespräsident Joachim Gauck. Er nannte Herzog ein moralisches Vorbild und "Geschenk für unser Land". Vor den anderen Spitzen von Staat und Gesellschaft erinnerte Gauck im Berliner Dom an Herzogs bürgernahe Amtszeit. Dem gebürtigen Bayern sei besonders daran gelegen gewesen, "uns allen Mut zu machen, neue Wege zu gehen". Beim Gedenken an die Opfer des Nationalsozialismus habe Herzogs "intellektuell unbestechliche und gleichzeitig moralisch gerechte Weise zu denken und zu sprechen" zu Besinnung und Verständigung beigetragen.

Im Amt des Bundespräsidenten habe Herzog die Sympathien und die Zuneigung der Menschen gewonnen. Bei Herzog habe man sehen können, dass es dem Amt nichts an Würde und Glanz nimmt, wenn man es mit Gelassenheit und gelegentlicher Selbstironie ausfüllt. "Er hat uns Deutschen gut getan", sagte Gauck. Vor allem weil ihm jeder Pomp, jeder Überschwang, auch jede devote Staats- und Autoritätsgläubigkeit so erkennbar fremd gewesen sei.

Gauck sprach Herzog eine "unbändige Spottlust" zu. Er habe einfach nicht anders gekonnt, "als aus allem allzu Aufgeblasenen die Luft herauszulassen". "Eine solche Haltung hat wohl nur jemand, der genau und scharf unterscheiden kann zwischen dem, was wirklich wertvoll und wichtig ist und was nicht", sagte der Bundespräsident.

Nach Gauck sollten noch Andreas Voßkuhle, Präsident des Bundesverfassungsgerichts, Donald Tusk, Präsident des Europäischen Rates, und Finanzminister Wolfgang Schäuble Roman Herzog würdigen.

