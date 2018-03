später lesen Sachsen-Anhalt André Poggenburg tritt als Landeschef der AfD zurück FOTO: dpa, skh soe FOTO: dpa, skh soe 2018-03-08T09:33+0100 2018-03-08T10:02+0100

André Poggenburg will seine Chefposten in der Landtagsfraktion und an der Parteispitze der AfD in Sachsen-Anhalt aufgeben. Das habe der 42-Jährige bereits vorige Woche gegenüber seinen Abgeordnetenkollegen erklärt, teilte der AfD-Fraktionsvorstand am Donnerstag in Magdeburg mit.