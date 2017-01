Sigmar Gabriel verschiebt Antrittsbesuch in Brüssel

Eigentlich wollte Bundesaußenminister Sigmar Gabriel am heutigen Dienstag nach Brüssel reisen. Wegen einer Erkrankung hat er nun seinen Antrittsbesuch dort verschoben.

Das teilte das Auswärtige Amt mit. Gabriel wollte sich in der belgischen Hauptstadt mit der EU-Außenbeauftragten Federica Mogherini, EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker und Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg treffen.

Der Besuch war erst am Montag offiziell angekündigt worden und wurde am Dienstag nur zwei Stunden vor dem geplanten Abflug abgesagt. Am Samstag war der scheidende SPD-Chef keine 24 Stunden nach seinem Amtsantritt bereits nach Paris gereist.

(das/REU/dpa)