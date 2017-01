SPD-Chef Sigmar Gabriel will nicht Bundeskanzler werden. Stattdessen möchte er, dass Martin Schulz gegen die amtierende Kanzlerin Angela Merkel bei der Wahl ins Rennen geht. Wir haben Reaktionen darauf gesammelt. weniger

SPD-Chef Sigmar Gabriel will nicht Bundeskanzler werden. Stattdessen möchte er, dass Martin Schulz gegen die amtierende Kanzlerin Angela Merkel bei der Wahl ins Rennen geht. Wir haben Reaktionen darauf gesammelt.

Die stellvertretende SPD-Vorsitzende Manuela Schwesig hat die Entscheidungen in ihrer Partei begrüßt. Es sei ein "sehr guter Vorschlag" von SPD-Chef Sigmar Gabriel, den früheren EU-Parlamentspräsidenten Martin Schulz zum Kanzlerkandidaten und Parteichef zu machen, schrieb die Bundesfamilienministerin am Dienstag im Kurzbotschaftendienst Twitter. Sie zollte Gabriel dafür "Respekt".

Die Entscheidungen in der SPD sind auch für SPD-Umweltministerin Barbara Hendricks eine Überraschung. Hendricks sagte am Dienstag in Berlin, die Entscheidung überrasche sie sehr, aber sie respektiere sie. SPD-Chef Sigmar Gabriel habe die Entscheidung "aus einer Position der Stärke heraus gefällt", fügte sie hinzu.