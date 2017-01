Sigmar Gabriel wird am Freitag zum Außenminister ernannt

Vizekanzler Sigmar Gabriel löst am Freitag Frank-Walter Steinmeier als Außenminister ab und übergibt sein bisheriges Amt des Wirtschaftsministers an Brigitte Zypries. Gabriel hatte erklärt, nicht als Kanzlerkandidat der SPD anzutreten.

Das Bundespräsidialamt kündigte am Mittwoch an, dass das Staatsoberhaupt Joachim Gauck am Freitag um 10.45 Uhr im Schloss Bellevue die Entlassungs- und Ernennungsurkunden der SPD-Politiker übergeben wird. Anschließend kann dann die Vereidigung im Bundestag stattfinden. Seit Dienstag ist klar, dass der bisheriger SPD-Chef Gabriel nicht als Kanzlerkandidat antritt und auch die Parteiführung abgeben wird. Stattdessen schlug er Martin Schulz als Parteivorsitzenden und Kanzlerkandidaten vor. Er selbst wolle vorerst das Auswärtige Amt vom scheidenden Außenminister Steinmeier übernehmen.

Gabriels Posten als Wirtschaftsminister wird Brigitte Zypries übernehmen. Zypries ist derzeit Parlamentarische Staatssekretärin im Wirtschaftsministerium. Von 2002 bis 2009 war sie Justizministerin.

Steinmeier scheidet aus der Bundesregierung aus, weil er am 12.

Februar für das Amt des Bundespräsidenten kandidiert. Seine letzte Amtshandlung wird eine Reise nach Paris am Donnerstagabend sein.

(rent/dpa)