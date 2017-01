FOTO: dpa, nie pil his

So reagieren Politik und soziale Netzwerke auf de Maizières Vorstoß

In einem Zeitungsbeitrag hat Bundesinnenminister de Maizière seine Vorstellungen zur Verbesserung der Inneren Sicherheit dargelegt. Dafür bekommt er Kritik, mitunter aber auch Lob. Ein Blick nach Berlin und in die sozialen Netzwerke.

Ausreisezentren, Abschaffung der Landesämter für Verfassungsschutz, Schleierfahndung nicht nur an den Grenzen – das sind drei Punkte seines Konzeptes zur Inneren Sicherheit, welches Thomas de Maizière in der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" dargelegt hat.

Doch damit ist er auf eine Menge Widerstand auch in der eigenen Partei gestoßen. Insbesondere die Innenminister der Länder wehren sich gegen den Vorstoß, den Verfassungsschutz nur noch beim Bund anzusiedeln. Der Minister selbst verteidigte sein Konzept am Dienstagabend im ZDF-"heute journal". Kritik hagelt es aber weiter.

CSU-Landesgruppenchefin Gerda Hasselfeldt sagte zu einer solchen Zusammenführung im Deutschlandfunk: "Ich glaube, dass das jetzt nicht die oberste Priorität hat." Aktuell gehe es um dringlichere Fragen wie die Verbesserung der gemeinsamen Rechtsgrundlagen im Sicherheitsbereich oder die Behebung von Kooperationsmängeln, etwa im Datenaustausch zwischen Bund und Ländern.

Linken-Fraktionschefin Sahra Wagenknecht hält ebenfalls wenig davon, wie sie bei Twitter deutlich machte.

Voreilig:Obwohl unklar welche Behörden eventuell Fehler begangen haben, will De Maiziere Kompetenzen verlagern #Amri https://t.co/r2wPtDt6Ex — Sahra Wagenknecht (@SWagenknecht) January 3, 2017

"Der Abschaffung der Landesämter für Verfassungsschutz wird die SPD nicht zustimmen", sagte auch die stellvertretende SPD-Fraktionsvorsitzende, Eva Högl, der Nachrichtenagentur Reuters. Der Verfassungsschutz in den Ländern könne die jeweilige Lage deutlich besser beurteilen. Auch ein Bundesamt bräuchte immer regionale Stellen, sagte die SPD-Politikerin.

Grünen-Politiker Christian Ströbele gibt sich auf Twitter skeptisch.

De Maiziere fürchtet Diskussion über schreckliche Behördenversagen im Fall Amri. Daher alle paar Tage neue Pläne, aus denen eh nix wird. — Christian Ströbele (@MdB_Stroebele) January 3, 2017

Die frühere Justizministerin Sabine Leutheusser-Schnarrenberger (FDP) wiederum sieht schon den Wahlkampf aufziehen.

Beginnt jetzt der Wahlkampf um den Titel des schwarzen Sheriffs zwischen CDU, CSU und SPD? Kein Wort zu den Freiheitsrechten. #deMaizière — S.L.-Schnarrenberger (@sls_fdp) January 3, 2017

Damit steht sie nicht allein da, ähnlich sieht es der mecklenburg-vorpommersche Innenminister Lorenz Caffier. Er nannte gegenüber dem Redaktionsnetzwerk Deutschland einige Vorschläge de Maizières "völlig unausgegoren und allein dem Bundestagswahlkampf geschuldet".

Auch so mancher Nutzer in den sozialen Netzwerken sieht schon den Wahlkampf im Wahljahr 2017 aufziehen. Insbesondere Anhänger der AfD kritisieren dies auf unserer Facebook-Seite als Wahlkampfgetöse und betonen, dass solche Forderungen schon längst von der Partei aufgestellt und nun einfach übernommen worden seien. Ein anderer Facebook-Nutzer fragt: "Wie wäre es mal mit Grenzüberwachung? Wie man das mal früher gemacht hat."

RP-Online-Leser B.Nelles wiederum fragt unter dem entsprechenden Artikel, warum es denn keine deckungsgleiche Schleierfahndung gebe, während Leser Jan fordert: "Mal wenigstens Lösungen. Jetzt heißt es: Nicht quatschen, machen!"

De Maizière bekommt mitunter auch Lob – etwa in Bezug auf den Verfassungsschutz. Schlanke Strukturen arbeiteten deutlich effektiver, ist sich Leser mike_nrw sicher. Und Wortwechsler kommentiert: "Die Vorschläge von Herrn de Maiziere ergeben tatsächlich ein verbessertes Sicherheitskonzept nach leichtem Vorbild der USA! Auch die verstärkte Videoüberwachung ist von der Mehrheit der Bürger gefordert, mehr Polizei wollen 74% der Bürger."

Aber auch in der Politik gibt es Unterstützung für den Vorstoß des Ministers.CDU-Vizechefin Julia Klöckner nahm de Maiziere in Schutz. Die Lage habe sich mit dem islamistischen Terrorismus verändert. Es wäre fatal, wenn der Blickwinkel der alte bleibe. "Kleinstaaterei in Sicherheitsfragen kann gefährlich werden." Auch der Deutsche Landkreistag erklärte, es werde ein "wehrhafter und gut aufgestellter Bundesstaat" gebraucht.

