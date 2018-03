Im Jahr 2005 hießen die Handy-Marktführer noch Nokia, Siemens, Sony Ericsson und Samsung – erst 2007 brachte Apple sein erstes iPhone raus. Das "Siemens S65" führte 2005 das Ranking des Computerportals Chip an. Smartphones waren noch in der Entwicklung. weniger

Im Jahr 2005 hießen die Handy-Marktführer noch Nokia, Siemens, Sony Ericsson und Samsung – erst 2007 brachte Apple sein erstes iPhone raus. Das "Siemens S65" führte 2005 das Ranking des Computerportals Chip an. Smartphones waren noch in der Entwicklung.

Große Momente des Glücks löste J. K. Rowling am 16. Juli 2005 bei ihren Fans aus; an diesem Tag erschien mit "Harry Potter and the Half-Blood Prince" die englische Originalversion des sechsten Bands ihrer Serie um den findigen Zauberlehrling.