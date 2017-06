später lesen Bundestag SPD will Abstimmung über Ehe für alle erzwingen FOTO: dpa, bvj tba FOTO: dpa, bvj tba 2017-06-27T10:52+0200 2017-06-27T11:37+0200

Die SPD will sich bei der Ehe für alle notfalls auch gegen den Koalitionspartner CDU/CSU stellen und eine Abstimmung im Bundestag noch in dieser Woche erzwingen. Das kündigte Martin Schulz an.

Eva Quadbeck Autor anschreiben Kontaktieren Sie den Autor Ihr Name Ihre E-Mail-Adresse Ihre Nachricht Spam-Schutz: Bitte ziehen Sie die richtige Form in das rechte Feld. Verschicken Eva Quadbeck (qua) ist Mitglied der Chefredaktion der Rheinischen Post und leitet die Parlamentsredaktion in Berlin. zum Autorenprofil schließen