Der deutsche Staat hat im vergangenen Jahr mit 23,7 Milliarden Euro den höchsten Überschuss seit der Wiedervereinigung erzielt.

Bezogen auf die Wirtschaftsleistung fiel das Plus mit 0,8 Prozent höher aus, als die im Januar geschätzten 0,6 Prozent, wie das Statistische Bundesamt am Donnerstag in Wiesbaden mitteilte. Für den unerwartet hohen Überschuss sorgten steigende Steuer- und Beitragseinnahmen, gute Arbeitsmarktzahlen und niedrige Zinslasten für die Haushalte von Bund, Ländern und Kommunen.

Den höchsten Teilüberschuss meldete die Sozialversicherung mit einem Plus von 8,2 Milliarden Euro. Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble kann in seiner Bilanz einen Gewinn von 7,7 Milliarden aufweisen, die Länder erzielten 4,7 Milliarden, die Gemeinden 3,7 Milliarden Euro.

(maxk/dpa)