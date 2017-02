Bundeskanzlerin(CDU) hat sich hoch erfreut über die Wahl des SPD-Politikers Frank-Walter Steinmeier zum neuen Bundespräsidenten gezeigt. "Ich bin überzeugt, er wird ein hervorragender Bundespräsident für unser Land sein", sagte die CDU-Vorsitzende am Sonntag nach der Bundesversammlung in Berlin. Es sei "ein... mehr

Bundeskanzlerin(CDU) hat sich hoch erfreut über die Wahl des SPD-Politikers Frank-Walter Steinmeier zum neuen Bundespräsidenten gezeigt. "Ich bin überzeugt, er wird ein hervorragender Bundespräsident für unser Land sein", sagte die CDU-Vorsitzende am Sonntag nach der Bundesversammlung in Berlin. Es sei "ein guter Tag für die Bundesrepublik Deutschland".Steinmeier werde Staatsoberhaupt "in schwierigen Zeiten" sein. "Und ich traue ihm zu, dass er unser Land durch diese schwierigen Zeiten in seiner Funktion sehr gut begleiten wird." weniger