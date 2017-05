Bundespräsident in Tel Aviv: Steinmeier muss das Verhältnis zu Israel klären

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier ist am Samstagabend zu einem viertägigen Besuch in Israel und in den palästinensischen Gebieten gelandet. Ihm steht eine schwierige Mission bevor. Von Eva Quadbeck, Tel Aviv

Wo auch immer Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier zum ersten Mal hinreist, Außenminister Steinmeier war schon einmal dort. Israel, wo der Präsident am Samstagabend gelandet ist, besuchte er als Außenminister allein elf Mal. Dass die Israelis um seine tiefe Verbundenheit zu dem Land wissen, könnte bei dieser schwierigen Reise nützlich sein.

Bei seiner ersten außereuropäischen Reise steht dem deutschen Staatsoberhaupt eine schwierige diplomatische Mission bevor: Vor zwei Wochen hatte Außenminister Sigmar Gabriel bei seinem Israel-Besuch einen Eklat ausgelöst. Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu hatte Gabriel ein Ultimatum gestellt: Sollte er sich mit den regierungskritischen Organisationen "Breaking Silence" und "B'tselem" treffen, wollte der Regierungschef wiederum die geplante Zusammenkunft mit Gabriel absagen. Gabriel hielt an seinen Plänen fest, woraufhin der israelische Premier ihn tatsächlich nicht empfing. Seitdem sind die deutsch-israelischen Beziehungen in schwerem Fahrwasser. Bei aller Kritik, die die Bundesregierung seit Besetzung der palästinensischen Gebiete durch Israel seit 1967 hat, gab es immer die Gewissheit, dass Deutschland historisch gesehen als Land der Täter an der Seite des Landes der Opfer steht. Diese Gewissheit will Steinmeier nun erneut klarstellen, ohne dabei auch nur leise Zweifel an dem Verhalten Gabriels aufkommen zu lassen.

Zentralrat setzt auf Steinmeier

Die Erwartungen an den Bundespräsidenten sind hoch. "Ich gehe davon aus, dass es Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier mit seiner langjährigen diplomatischen Erfahrung gelingen wird, die auf beiden Seiten entstandenen Irritationen aus dem Weg zu räumen", sagte der Vorsitzende des Zentralrats der Juden, Josef Schuster, unserer Redaktion. Auch Schuster wird diese für das künftige deutsch-israelische Verhältnis so wichtige Reise begleiten.

Der Bundespräsident hat sich ein dicht gedrängtes Programm vorgenommen. Am Sonntag wird er den israelischen Präsidenten Reuven Rivilin treffen, den Steinmeier in den vergangenen zwei Jahren viermal gesehen hat. Als Gesprächspartner schätzen sich die beiden, obwohl auch Rivilin ein Verteidiger der israelischen Siedlungspolitik ist. Schwieriger wird die Begegnung mit Regierungschef Netanjahu, dem Steinmeier seine doppelte Botschaft der unverbrüchlichen Freundschaft zwischen Deutschland und Israel überbringen will, ihm aber zugleich deutlich machen möchte, dass Gabriels Anliegen regierungskritische Organisationen zu treffen, aus deutscher Sicht völlig in Ordnung war.

Steinmeier selbst verzichtet auf Begegnungen mit jenen Organisationen, durch die der Eklat mit Gabriel erst hervorgerufen wurde. Stattdessen aber trifft er regierungskritische Intellektuelle wie die Schriftsteller David Grossmann und Amos Oz. Der Bundespräsident wird am Sonntagabend zudem eine Rede in der Universität Jerusalem halten, bei der er die Gelegenheit hat, seine Sicht auf die Siedlungspolitik und den Umgang mit der Kritik an ihr unter demokratischen Freunden zu beleuchten.