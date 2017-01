später lesen Wahl des Bundespräsidenten Steinmeier will Gegengewicht zu Vereinfachung sein FOTO: dpa, rje fdt FOTO: dpa, rje fdt Teilen

2017-01-09

In gut einem Monat will Außenminister Steinmeier als gemeinsamer Kandidat von Union und SPD zum Bundespräsidenten gewählt werden. Nun startete der 61-Jährige in Brandenburg und Niedersachsen seine Werbetour durch die Republik.