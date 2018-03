später lesen Debatte um Arbeit der Tafeln Bundespräsident warnt vor "Konkurrenz der Bedürftigen" FOTO: dpa, arn gfh FOTO: dpa, arn gfh 2018-03-07T08:10+0100 2018-03-07T10:03+0100

Jetzt schaltet sich auch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier in die Debatte um das Vorgehen der Essener Tafel ein. Eine Umfrage zeigt indes, was die Deutschen von Angela Merkels Kritik an der Sache halten.

