Anti-Terror-Razzia in Berlin

Gegen die drei Verdächtigen, die bei einer Razzia am Dienstagabend in Berlin festgenommen wurde, erging nach Informationen der "Bild"-Zeitung am Mittwoch Haftbefehl wegen des Verdachts der Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat.

Die Ermittler haben nach eigenen Angaben Hinweise, dass die Männer im Alter von 21, 31 und 45 Jahren möglicherweise kurzfristig in ein Kriegsgebiet ausreisen wollten. Die Verdächtigen sollen enge Verbindungen zur Terrormiliz Islamischer Staat (IS) in Syrien und Irak gehabt haben. Laut Staatsanwaltschaft habe die Verdachtslage für die Verhaftungen ausgereicht. Ein Richter erließ nach "Bild"-Informationen Haftbefehl.

Auch Amri-Moschee soll durchsucht worden sein

Laut Behördenangaben wurde auch die "Fussilet"-Moschee in Berlin-Moabit durchsucht, wo die Männer verkehrt haben sollen. Der Berliner Weihnachtsmarkt-Attentäter Anis Amri war in diesem Moschee-Verein ein- und ausgegangen. Auch unmittelbar vor dem Terroranschlag am 19. Dezember war er dort von einer Überwachungskamera gefilmt worden. Direkte Bezüge zum Attentäter vom Berliner Breitscheidplatz gebe es jedoch nicht.

Der Verfassungsschutz führt die Fussilet-Moschee als Islamisten-Treffpunkt, weswegen der Berliner Senat den Moschee-Verein verbieten will. Der Antrag sollte bis Ende Januar fertig sein. In dem Moschee-Verein war zuletzt am 20. Januar ein Islamist verhaftet worden. Er war wegen Gewalttätigkeiten aufgefallen.

(maxk/dpa)