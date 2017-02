Die Polizei hat mehrere Wohnungen und Moscheen in ganz Hessen durchsucht. Ein 36-jähriger Tunesier wurde wegen Terrorverdachts festgenommen. Hessens Innenminister Beuth spricht von einem Schlag gegen ein radikales Salafistennetzwerk.

Die Behörden gehen bundesweit wegen Terrorverdachts in Hessen vor: Nachdem es in Berlin am Dienstagabend Durchsuchungen und drei Festnahmen mit Haftbefehlen gegeben habe, durchsuchen Beamte in Hessen 54 Wohnungen, Geschäftsräume und Moscheen. Das teilte das hessische Landeskriminalamt mit. Die dortige Generalstaatsanwaltschaft will sich am Mittwochvormittag in einer Pressemitteilung zu dem Einsatz äußern.

Netz von radikal islamischen Salafisten im Visier

Die Durchsuchungen richteten sich gegen 16 Beschuldigte im Alter zwischen 16 und 46 Jahren. Der festgenommene 36-jährige Tunesier wird verdächtigt, als Anwerber und Schleuser für die Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) tätig gewesen zu sein und einen Anschlag in Deutschland geplant zu haben.

Hessens Innenminister Peter Beuth erklärte, es sei gelungen, ein weit verzweigtes Netzwerk von Salafisten - einer besonders radikalen islamischen Strömung - zu zerschlagen. Ein Anschlag habe aber nicht unmittelbar bevorgestanden.

Festnahmen in Berlin wegen Terrorverdachts

Nach Angaben der Berliner handele es sich dort um Festnahmen wegen des Verdachts auf Terror und Islamismus. Die Federführung liege bei der Staatsanwaltschaft. Hinweise auf konkrete Anschlagspläne in Berlin sollen einem Bericht der "Bild"-Zeitung zufolge nicht vorliegen.

Nach Informationen des Blattes ermittelt die Staatsanwaltschaft Berlin wegen Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat. Die Ermittler hätten Hinweise, dass die Männer möglicherweise kurzfristig in ein Kriegsgebiet ausreisen wollten. Die Verdächtigen sollen enge Verbindungen zur Terrormiliz Islamischer Staat (IS) in Syrien und Irak gehabt haben. Die Polizei bestätigte einen Zusammenhang mit dem IS zunächst nicht. Die Verdachtslage habe für die Verhaftungen aber ausgereicht.

Auch Amri-Moschee soll durchsucht worden sein

Dem Zeitungsbericht zufolge wurde auch die "Fussilet"-Moschee in Berlin-Moabit durchsucht, wo die Männer verkehrt haben sollen. Der Berliner Weihnachtsmarkt-Attentäter Anis Amri war in diesem Moschee-Verein ein- und ausgegangen. Auch unmittelbar vor dem Terroranschlag am 19. Dezember war er dort von einer Überwachungskamera gefilmt worden.

Am späten Dienstagabend war es vor der "Fussilet"-Moschee vollkommen ruhig. Der Berliner Senat will den Moschee-Verein verbieten. Der Antrag sollte bis Ende Januar fertig sein. In dem Moschee-Verein war zuletzt am 20. Januar ein Islamist verhaftet worden. Er war wegen Gewalttätigkeiten aufgefallen.

(maxk/dpa)