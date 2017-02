Ein 36-jähriger Tunesier wurde bei einer Anti-Terror-Razzia in Hessen wegen Terrorverdachts festgenommen. Er soll einen Anschlag in Deutschland geplant haben. Zudem steht er im Verdacht, an dem Anschlag auf das Bardo-Muesum in Tunis im Jahr 2015 beteiligt gewesen zu sein, bei dem mehr als 20 Touristen getötet wurden.

Die Behörden gehen bundesweit wegen Terrorverdachts in Hessen vor: Nachdem es in Berlin am Dienstagabend Durchsuchungen und drei Festnahmen mit Haftbefehlen gegeben hat, durchsuchten Beamte in Hessen 54 Wohnungen, Geschäftsräume und Moscheen. Ein 36-Jähriger wurde festgenommen. Das teilte das hessische Landeskriminalamt mit.

Festgenommener soll an Anschlag in Tunis beteiligt gewesen sein

Gegen den verhafteten Terrorverdächtigen wird in seinem Heimatland Tunesien wegen des Anschlags auf das Bardo-Museum in Tunis ermittelt. Der 36-Jährige soll an der Planung und Umsetzung des Anschlags beteiligt gewesen sein, bei dem im März 2015 mehr als 20 Touristen getötet worden waren. Deshalb gab es nach Angaben der Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt auch ein Festnahmeersuchen der tunesischen Behörden.

36-Jähriger wurde wohl aus Abschiebehaft entlassen

Zwischenzeitlich saß der 36-Jährige deshalb in Deutschland schon in Auslieferungshaft. Weil bis zum Ende der Frist die tunesischen Behörden nicht die vollständigen Auslieferungsunterlagen vorgelegt hätten, sei der Mann am 4. November 2016 aus der Haft entlassen worden und von da an bis zu seiner Festnahme am Mittwoch rund um die Uhr observiert worden. Er soll auch an einem Angriff auf die tunesische Grenzstadt Ben Gardane im März 2016 beteiligt gewesen sein.

Netz von radikal islamischen Salafisten im Visier

Die Durchsuchungen in Hessen richteten sich am Mittwochmorgen insgesamt gegen 16 Beschuldigte im Alter zwischen 16 und 46 Jahren. Der festgenommene 36-jährige Tunesier wird verdächtigt, seit August 2015 Unterstützer des sogenannten Islamischen Staates (IS) zu sein. Laut Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt soll er als Schleuser und Anwerber in Deutschland aktiv gewesen sein und ein radikal islamisches Salafistennetzwerk aufgebaut haben, das wohl einen Anschlag in Deutschland plante. Die Vorbereitungen für einen Anschlag befanden sich nach Behördenangaben aber in einem sehr frühen Stadium, eine Gefahr habe nicht bestanden.

Hessens Innenminister Peter Beuth erklärte, es sei gelungen, ein weit verzweigtes Netzwerk von Salafisten - einer besonders radikalen islamischen Strömung - zu zerschlagen.

Rund 1100 Polizisten bei Razzien im Einsatz

Die Polizei ermittelt bereits seit mehr als vier Monaten wegen des Verdachts einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat und des Verdachts der Unterstützung einer terroristischen Vereinigung. Bei den Razzien in Hessen waren rund 1100 Beamte im Einsatz. Der Schwerpunkt der Razzia lag in Frankfurt am Main. Allein dort seien 33 Objekte durchsucht und der 36-Jährige gegen vier Uhr am Morgen festgenommen worden.

Laut Generalstaatsanwaltschaft laufen die Ermittlungen derzeit noch. Der 36-Jährige wird noch heute einem Haftrichter vorgeführt.

Festnahmen in Berlin wegen Terrorverdachts

Nach Angaben der Berliner Polizei handele es sich dort um Festnahmen wegen des Verdachts auf Terror und Islamismus. Die Federführung liege bei der Staatsanwaltschaft. Hinweise auf konkrete Anschlagspläne in Berlin sollen einem Bericht der "Bild"-Zeitung zufolge nicht vorliegen.

Nach Informationen des Blattes ermittelt die Staatsanwaltschaft Berlin wegen Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat. Die Ermittler hätten Hinweise, dass die Männer möglicherweise kurzfristig in ein Kriegsgebiet ausreisen wollten. Die Verdächtigen sollen enge Verbindungen zur Terrormiliz Islamischer Staat (IS) in Syrien und Irak gehabt haben. Die Polizei bestätigte einen Zusammenhang mit dem IS zunächst nicht. Die Verdachtslage habe für die Verhaftungen aber ausgereicht.

Auch Amri-Moschee soll durchsucht worden sein

Dem Zeitungsbericht zufolge wurde auch die "Fussilet"-Moschee in Berlin-Moabit durchsucht, wo die Männer verkehrt haben sollen. Der Berliner Weihnachtsmarkt-Attentäter Anis Amri war in diesem Moschee-Verein ein- und ausgegangen. Auch unmittelbar vor dem Terroranschlag am 19. Dezember war er dort von einer Überwachungskamera gefilmt worden.

Am späten Dienstagabend war es vor der "Fussilet"-Moschee vollkommen ruhig. Der Berliner Senat will den Moschee-Verein verbieten. Der Antrag sollte bis Ende Januar fertig sein. In dem Moschee-Verein war zuletzt am 20. Januar ein Islamist verhaftet worden. Er war wegen Gewalttätigkeiten aufgefallen.

