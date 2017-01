Das Bundesland Schleswig-Holstein will angesichts der wachsenden terroristischen Bedrohung Deutschlands seine Polizei mit Sturmgewehren G36 ausrüsten.

"Das G36 kommt", sagte Ministerpräsident Torsten Albig (SPD) am Donnerstag in Kiel. Die Polizei werde das erforderliche Material für ihre passive und aktive Ausrüstung bekommen. Dies sei Konsens in Regierung und Koalition.

Zunächst hatten sich die Grünen gegen die Beschaffung der Waffe gewehrt. Innenminister Stefan Studt (SPD) hatte im September klargemacht, dass es nicht um die umstrittene Bundeswehr-Variante des Sturmgewehrs gehe, sondern um das deutlich kürzere G36C. Die Polizei im Norden soll angesichts der terroristischen Bedrohung besser ausgerüstet werden.

(felt/dpa)