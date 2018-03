Der Landtag des Saarlandes hat Tobias Hans zum neuen Ministerpräsidenten gewählt. Der CDU-Politiker ist damit Nachfolger von Annegret Kramp-Karrenbauer, die als CDU-Generalsekretärin nach Berlin wechselt.

Tobias Hans wurde am Donnerstag mit breiter Mehrheit gewählt. Der bisherige CDU-Fraktionschef erhielt 40 von 51 abgegebenen Stimmen. Allerdings erhielt er damit eine Stimme weniger, als das schwarz-rote Bündnis Abgeordnete hat. Außer CDU und SPD sitzen auch noch Parlamentarier von Linke und AfD im Landtag.

Die Neuwahl an der Spitze der großen Koalition aus CDU und SPD war notwendig geworden, weil Annegret Kramp-Karrenbauer als CDU-Generalsekretärin nach Berlin wechselt. Die 55-Jährige war seit 2011 Ministerpräsidentin des kleinsten deutschen Flächenlandes und hatte ihr Amt zum 1. März niedergelegt. Am Montag wurde sie auf einem Bundesparteitag der CDU mit fast 99 Prozent der Stimmen in ihr neues Amt gewählt worden. Für die Sondersitzung behielt sie ihr Landtagsmandat noch, um für ihren Nachfolger stimmen zu können.

Hans war bisher Fraktionschef der CDU. "Ich nehme die Wahl an und ich bedanke mich von Herzen für das Vertrauen", sagte er. Anschließend wurde er vereidigt. Das Saarland wird seit 2012 von einer großen Koalition regiert, die nach der Landtagswahl 2017 erneut die Regierungsgeschäfte übernahm.

Der Politologe Uwe Jun bezeichnete die Wahl von Tobias Hans als "ein deutliches Signal, dass man nun der jüngeren Generation die Verantwortung überträgt". Dass Hans noch nicht so bekannt sei, sei kein Problem: "Es ist noch viel Zeit bis zur nächsten Landtagswahl", sagte der Politikprofessor der Universität Trier. "Die Partei setzt bei Hans auf Wählerwirksamkeit, um auch die starke Position der CDU im Saarland zu halten."

