Medienbericht über Namenslisten Türken in Deutschland offenbar vom Geheimdienst ausspioniert 2017-03-27

Nach dem gescheiterten Putschversuch in der Türkei im Juli 2016 spioniert der Geheimdienst des Landes offenbar in großem Umfang Anhänger der sogenannten Gülen-Bewegung in Deutschland aus. Das berichten "Süddeutsche Zeitung", NDR und WDR.